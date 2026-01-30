SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi Rize'de gerçekleştirildi - Son Dakika
SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi Rize'de gerçekleştirildi

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'nın açılış seremonisi Rize\'de gerçekleştirildi
30.01.2026 20:18  Güncelleme: 20:29
Rize'de gerçekleşen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi, coşkulu bir törenle yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, şampiyonanın bölge ekonomisine katkısına vurgu yaptı.

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın resmi açılış seremonisi; Rize'de gerçekleştirildi.

Coşkulu anlara sahne olan tören, halk oyunları gösterisiyle başladı. Açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, FIM yetkilileri ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

"Handüzü'nü uluslararası bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Rize Handüzü'nde düzenleyeceğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı ilk kez burada gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, Rize Valiliğimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bu organizasyon; spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Hedefimiz, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Handüzü'nü uluslararası motorsporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır. Destek veren tüm kurumlara ve bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."

Rize ve Handüzü'ne övgü

SNX Temsilcisi Patricia Maskarova, ilk kez Rize Handüzü'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek; Çekya, Slovakya, Fransa, Amerika ve İsveç başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların şampiyonada yer aldığını ifade etti. FIM Temsilcisi Hong Guogong ise zorlu bir yolculuğun ardından Rize'de olmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek, Handüzü'nü ve Rize'yi çok beğendiklerini, bu yarışların önümüzdeki yıllarda da burada yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Rize, sporla dünyayla buluşuyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise, "Bugün burada Kaçkarlar'ın, Handüzü'nün sporla ve heyecanla dünyayla buluştuğu çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Yarın başlayacak yarışlarda tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu organizasyona katkı sunan başta Sayın valimiz olmak üzere tüm paydaşlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Rize 12 ay boyunca yaşayan bir şehir"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de Rize'nin yılın her dönemine yayılan organizasyonlarla canlı bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, "UTMB koşularından kar yürüyüşlerine, Ayder Şenlikleri'nden şimdi de Handüzü'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na kadar Rize, 12 ay boyunca etkinliklerle yaşayan bir şehir oldu. Kaçkarlar bizim için bir zamanlar tehdit olarak görülen karı, bugün büyük bir fırsata dönüştürdü. Bu organizasyonun şehrimize bereket, güzellik ve uluslararası tanıtım açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Kış sporlarının da başkenti olarak anılmasını istiyoruz"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise konuşmasında organizasyonların şehir tanıtımı ve turizm açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Rize'yi yeşilin, mavinin ve yağmurun başkenti olarak tanımlarız. Bundan sonra beyazın ve kar organizasyonlarının, kış sporlarının da başkenti olarak anılmasını istiyoruz. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağını Rize'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Açılış seremonisinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda yarışacak sporcular tanıtılırken, yapılan konuşmaların ardından Grup Mapavri ve solistler geçidi sahne aldı. Program, Volkan Arslan konseriyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

