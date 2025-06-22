Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan\'da Tamamlandı

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Ergan Dağı'nda düzenlenen organizasyona, 21 farklı ülkeden 3'ü kadın olmak üzere toplam 50 sporcu katıldı.

Kaykay tutkunlarını bir araya getiren şampiyonada 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yapılan yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

CT Open Skate kategorisinde Adrien Paynel birinciliği elde ederken, Owen Fox ikinci, Harry Clarke ise üçüncü oldu.

CT Open Luge kategorisinde Abdil Mahdzan zirvede yer aldı. Ulrich Becker ikinci, Kolby Parks üçüncü olarak yarışı bitirdi.

CT Open Inline kategorisinde ise Carlos Quiroga birinci olurken, Andreu G. Rochina ikinci, Ioneis Pyrovolou üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür takdim etti.

Ödül töreninin ardından Ergan Dağı renkli anlara sahne oldu, yarışmacılar misket oynayarak halay çekti. - ERZİNCAN