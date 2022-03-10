Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı - Son Dakika
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Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı

10.03.2022 11:40
Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından her yıl organize edilen Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından her yıl organize edilen Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dostluk maçlarının yapıldığı etkinlikte tecrübeli sporcular, yeni başlayanlara eğitimler verirken eğlenceli anlar yaşandı.

Erzurum, Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, Kayseri, Hatay, Kocaeli ve Antalya'daki etkinlikte 152 sporcu yer aldı, 97 sporcu ise buz hokeyiyle ilk kez tanıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Kız çocuklarımızın buzda attıkları her adım bizim için çok değerli. Bu güzel günü emekleriyle daha da güzelleştiren antrenör, yönetici, sporcu ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı
Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı
Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı

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Buz Hokeyi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Kız Çocukları Buz Hokeyi Günü etkinliği 9 şehirde yapıldı - Son Dakika


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