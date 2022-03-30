Dünya Kupası elemelerinin uzman teknik direktörü Vahid Halilhodzic - Son Dakika

Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic, Fas Milli Futbol Takımı'nı 2022 FIFA Dünya Kupası'na taşıyarak tarihe geçti.

Fas, Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. İlk maçı 1-1 berabere biten eşleşmenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup eden Fas, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Halilhodzic, böylece elemelerde çalıştırdığı 4 farklı takım ile Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden ilk teknik direktör olmayı başardı.

Daha önce Fildişi Sahili, Cezayir ve Japonya'nın başında elemeleri geçen 69 yaşındaki Halilhodzic, bu kez Fas ile elemelerde başarılı oldu.

Fildişi Sahili ve Japonya'da turnuva öncesi görevden alınan Halilhodzic, şu ana kadarki tek Dünya Kupası finalleri deneyimini ise Cezayir'in başında yaşadı.

Öte yandan Carlos Alberto Parreira ve Bora Milutinovic 5'er, Henri Michel ise 4 farklı ekiple Dünya Kupası tecrübesi yaşadı. Ancak söz konusu teknik direktörler, bu takımların tamamında Dünya Kupası elemelerinde görev yapmadı.