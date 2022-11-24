Suudi Arabistan hocasının tarihi Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu

2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine kupanın favorilerinden Arjantin'i geriden gelerek 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan takımı imza attı. Teknik direktör Herve Renard'ın devre arasında yaptığı konuşmayı anlatan orta saha oyuncusu Abdulellah Al-Malki, çimleri yiyecek kadar coşkuya geldiklerini söyledi.

TAKIMA İNANILMAZ MOTİVASYON

Fransız teknik adam Herve Renard'ın takımının ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golü ofsayt taktiği sayesinde savuşturan Suudi Arabistan, soyunma odasına penaltıdan yediği golle 1-0 geride girdi. İkinci yarı cesur oyununa devam eden Suudi Arabistan, bu kez rakip yarı sahada daha fazla gözükmeye başladığı anlarda golleri buldu. Suudi Arabistan'ın gollerini atan Salah Al-Shehri ve Salem Al-Dawsari'nin Arjantin maçındaki performansları sürpriz değildi. İkili, Dünya Kupası elemelerinde en çok skor katkısı yapan iki oyuncuydu.

GALİBİYETİ HOCAYA YAZDILAR

Tarihi galibiyet, Arjantin cephesinde büyük bir şoka sebebiyet verirken Suudi Arabistan cephesinde ise mutluluk ve coşku hakimdi. Suudi oyuncular, 1-0 geriye düştükleri maçı çevirmelerini teknik direktör Herve Renard'ın devre arası konuşmasına bağladılar.

"ÇILGIN BİR HOCAMIZ VAR"

Orta saha oyuncusu Abdulellah Al-Malki, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Çılgın bir hocamız var. Devre arasında bize öyle şeyler dedi ki yemin ederim sahaya çıkıp çimleri yiyecek hale geldik" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARLA DALGA GEÇTİM

Herve Renard ise maçtan sonra devre arasında yaptığı konuşmayla ilgili; "Devre arasında oyuncuların hepsiyle dalga geçtim. 'İlk yarıda iyi koştunuz. Yaptığınız şey futbol oynamak değildi, sağlıklı yaşam için koşmaktı' dedim ve ikinci yarı fark yaratan bir futbol oynadılar." şeklinde konuştu.