Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından mücadelenin yıldızı Messi açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN BİZE İNANMALARINI İSTİYORUZ"

Messi yaptığı açıklamada, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz." dedi.

"TADINI ÇIKARALIM"

Dünya Kupası öncesi favori gösterilmemelerine değinen Arjantinli yıldız, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.