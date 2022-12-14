Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik

14.12.2022 09:43

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Hırvatistan'ı rahat ve üstün bir oyunla 3-0 yenerek finale yükseldiği maç sonrası açıklamada bulunan Lionel Messi, sitemkar ifadelere imza attı. Arjantinli süperstar, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım." dedi.

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından mücadelenin yıldızı Messi açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN BİZE İNANMALARINI İSTİYORUZ"

Messi yaptığı açıklamada, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz." dedi.

"TADINI ÇIKARALIM"

Dünya Kupası öncesi favori gösterilmemelerine değinen Arjantinli yıldız, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik - Son Dakika


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