Dünya Kupası'nda Gol Krallığı Tarihi

Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 31 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.
Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.
1962 Dünya Kupası ise gol krallığının en düşük gol sayısıyla kazanıldığı turnuva olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Şili'de düzenlenen organizasyon ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.
İlk "kral" Stabile
Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.
Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.
Brezilya'dan 5 gol kralı
Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.
Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 31 futbolcu, gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Fransa, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:
Çekoslovakya, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.
Pele ve Maradona başaramadı
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.
Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.
Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.
Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.
Dünya Kupaları ve gol kralları
Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:
|Kupa
|Futbolcu
|Ülkesi
|Gol
|1930
|Guillermo Stabile
|Arjantin
|8
|1934
|Oldrich Nejedly
|Çekoslovakya
|5
|1938
|Leonidas
|Brezilya
|7
|1950
|Ademir
|Brezilya
|9
|1954
|Sandor Kocsis
|Macaristan
|11
|1958
|Just Fontaine
|Fransa
|13
|1962
|Garrincha
|Brezilya
|4
|Vava
|Brezilya
|4
|Valentin Ivanov
|SSCB
|4
|Leonel Sanchez
|Şili
|4
|Florian Albert
|Macaristan
|4
|Drazan Jerkovic
|Yugoslavya
|4
|1966
|Eusebio
|Portekiz
|9
|1970
|Gerd Müller
|Almanya
|10
|1974
|Grzegorz Lato
|Polonya
|7
|1978
|Mario Kempes
|Arjantin
|6
|1982
|Paolo Rossi
|İtalya
|6
|1986
|Gary Lineker
|İngiltere
|6
|1990
|Salvatore Schillaci
|İtalya
|6
|1994
|Hristo Stoichkov
|Bulgaristan
|6
|Oleg Salenko
|Rusya
|6
|1998
|Davor Suker
|Hırvatistan
|6
|2002
|Ronaldo
|Brezilya
|8
|2006
|Miroslav Klose
|Almanya
|5
|2010
|Wesley Sneijder
|Hollanda
|5
|Thomas Müller
|Almanya
|5
|David Villa
|İspanya
|5
|Diego Forlan
|Uruguay
|5
|2014
|James Rodriguez
|Kolombiya
|6
|2018
|Harry Kane
|İngiltere
|6
|2022
|Kylian Mbappe
|Fransa
|8
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda Gol Krallığı Tarihi - Son Dakika
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