Dünya Kupası'nda Gol Krallığı Tarihi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Gol Krallığı Tarihi

04.06.2026 11:31
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Dünya Kupası'nda 31 futbolcu gol krallığı yaşadı, Just Fontaine rekoru elinde bulunduruyor.

Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 31 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.

1962 Dünya Kupası ise gol krallığının en düşük gol sayısıyla kazanıldığı turnuva olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Şili'de düzenlenen organizasyon ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.

İlk "kral" Stabile

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

Brezilya'dan 5 gol kralı

Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 31 futbolcu, gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Fransa, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

Çekoslovakya, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

Pele ve Maradona başaramadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.

Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.

Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.

Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

Dünya Kupaları ve gol kralları

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Kupa

Futbolcu

Ülkesi

Gol

1930

Guillermo Stabile

Arjantin

8

1934

Oldrich Nejedly

Çekoslovakya

5

1938

Leonidas

Brezilya

7

1950

Ademir

Brezilya

9

1954

Sandor Kocsis

Macaristan

11

1958

Just Fontaine

Fransa

13

1962

Garrincha

Brezilya

4

Vava

Brezilya

4

Valentin Ivanov

SSCB

4

Leonel Sanchez

Şili

4

Florian Albert

Macaristan

4

Drazan Jerkovic

Yugoslavya

4

1966

Eusebio

Portekiz

9

1970

Gerd Müller

Almanya

10

1974

Grzegorz Lato

Polonya

7

1978

Mario Kempes

Arjantin

6

1982

Paolo Rossi

İtalya

6

1986

Gary Lineker

İngiltere

6

1990

Salvatore Schillaci

İtalya

6

1994

Hristo Stoichkov

Bulgaristan

6

Oleg Salenko

Rusya

6

1998

Davor Suker

Hırvatistan

6

2002

Ronaldo

Brezilya

8

2006

Miroslav Klose

Almanya

5

2010

Wesley Sneijder

Hollanda

5

Thomas Müller

Almanya

5

David Villa

İspanya

5

Diego Forlan

Uruguay

5

2014

James Rodriguez

Kolombiya

6

2018

Harry Kane

İngiltere

6

2022

Kylian Mbappe

Fransa

8

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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