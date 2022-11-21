Cristiano Ronaldo'nun çıkışı basın toplantısındaki gazetecileri susturdu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun çıkışı basın toplantısındaki gazetecileri susturdu

21.11.2022 13:47

Dünya Kupası'nda oynayacakları ilk maç öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ile yaşadıklarının sorulması üzerine, "Takım arkadaşlarıma beni değil, Dünya Kupası'nı sorun" derken, "Uçağı gecikince, 'Tekneyle mi geldin?' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın" dedi.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Portekiz Milli Takımı'nda kendisine cephe alındığına yönelik iddialara sert çıktı. Takım arkadaşlarını koruyan Ronaldo, Bruno Fernandes olayının da iç yüzünü açıkladı.

"BEN KURŞUN GEÇİRMEZİM"

Cristiano Ronaldo basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ben kurşun geçirmezim. Demirden bir takım giyiyorum. Takım arkadaşlarıma beni değil, Dünya Kupası'nı sorun. Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. " ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA BENİM HAKKIMDA SORULAR SORMAYIN"

Bruno Fernandes ile aralarında soğukluk olduğuna dair çıkan haberler için ise Portekizli yıldız, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

"BEN İSTEDİĞİM ZAMAN KONUŞURUM"

Cristiano Ronaldo dünya gündemine oturan röportajı ile ilgili ise, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun çıkışı basın toplantısındaki gazetecileri susturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun çıkışı basın toplantısındaki gazetecileri susturdu - Son Dakika
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