Cristiano Ronaldo'nun çıkışı basın toplantısındaki gazetecileri susturdu

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Portekiz Milli Takımı'nda kendisine cephe alındığına yönelik iddialara sert çıktı. Takım arkadaşlarını koruyan Ronaldo, Bruno Fernandes olayının da iç yüzünü açıkladı.

"BEN KURŞUN GEÇİRMEZİM"

Cristiano Ronaldo basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ben kurşun geçirmezim. Demirden bir takım giyiyorum. Takım arkadaşlarıma beni değil, Dünya Kupası'nı sorun. Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. " ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA BENİM HAKKIMDA SORULAR SORMAYIN"

Bruno Fernandes ile aralarında soğukluk olduğuna dair çıkan haberler için ise Portekizli yıldız, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

"BEN İSTEDİĞİM ZAMAN KONUŞURUM"

Cristiano Ronaldo dünya gündemine oturan röportajı ile ilgili ise, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." şeklinde konuştu.