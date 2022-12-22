Eski Fenerbahçeli'den Arjantinli yıldıza ağır küfür! Yazdığı kabul edilir gibi değil

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalini, Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazandı. Turnuva boyunca adından sıkça söz ettiren Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez ise Altın Eldiven ödülünü alırken yaptıklarıyla da gündem oldu. Büyük tepki alan deneyimli eldiven, kutlamalarda Fransız yıldız Mbappe'yi de hedef aldı.

KUTLAMALARA MBAPPE MASKELİ BEBEKLE KATILDI

Mbappe maskeli oyuncak bebekle kutlamalara katılan Martinez'e, futbol camiasından ve Fransız taraftarlardan çığ gibi tepkiler gelmeye devam ediyor. Arjantin'in deneyimli file bekçisine bir tepki de eski Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami'den geldi.

ADİL RAMİ'DEN OLAY PAYLAŞIM

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve aktif futbol hayatını bitiren Adil Rami, söz konusu harekete büyük tepki gösterdi. Rami, sosyal medya hesabından "Futboldaki en büyük o... ç..." ifadesini kullandı.