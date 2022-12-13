Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'ndan aldığı teklife "evet" derse kariyerinde ilki yaşayacak

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Çeyrek finalde Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.

MOURINHO TEKLİFE SICAK BAKIYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Portekiz'in teknik direktörlük için 1 numaralı adayı Roma'yı çalıştıran Jose Mourino. Dünyaca ünlü hocaya hem Portekiz hem de Roma'yı çalıştırma teklifi yapılacağı ifade edilirken, Mourinho'nun bu yaklaşıma sıcak baktığı öğrenildi.

HİÇ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRMADI

İtalyan hoca yönetimindeki Roma, Serie A'nın ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki deneyimli hoca şu ana kadar hiç milli takım çalıştırmadı.