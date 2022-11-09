Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak - Son Dakika
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Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak

09.11.2022 16:30

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Sadio Mane'den futbolseverleri ve ülkesini üzen bir haber geldi. Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı konumunda bulunan Mane'nin sakatlığı nedeniyle dev turnuvaya katılmayacağı belirtildi.

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, bir yıldızdan daha mahrum oynanacak. Senegal Milli Takımı'nın yıldızı Sadio Mane, dev turnuvayı kaçıracak.

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı Sadio Mane, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

TEDAVİSİ UZUN SÜRECEK

Bayern Münih'in Werder Bremen ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Mane'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde Senegalli yıldızın tendonlarında bir sakatlık tespit edildi. Tedevasinin minimum 2 hafta sürmesi beklenen Mane, bu sebeple Dünya Kupası'nda yerini alamayacak.

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