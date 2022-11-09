2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, bir yıldızdan daha mahrum oynanacak. Senegal Milli Takımı'nın yıldızı Sadio Mane, dev turnuvayı kaçıracak.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı Sadio Mane, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.
Bayern Münih'in Werder Bremen ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Mane'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde Senegalli yıldızın tendonlarında bir sakatlık tespit edildi. Tedevasinin minimum 2 hafta sürmesi beklenen Mane, bu sebeple Dünya Kupası'nda yerini alamayacak.
Son Dakika › Spor › Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak - Son Dakika