Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak

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2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, bir yıldızdan daha mahrum oynanacak. Senegal Milli Takımı'nın yıldızı Sadio Mane, dev turnuvayı kaçıracak.

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı Sadio Mane, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

TEDAVİSİ UZUN SÜRECEK

Bayern Münih'in Werder Bremen ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Mane'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde Senegalli yıldızın tendonlarında bir sakatlık tespit edildi. Tedevasinin minimum 2 hafta sürmesi beklenen Mane, bu sebeple Dünya Kupası'nda yerini alamayacak.