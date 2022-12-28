Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar - Son Dakika
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Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar

28.12.2022 12:29

Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde konaklamıştı. Katar, Dünya Kupası'na performansıyla damga vuran Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

Dünya Kupası'nda rekora doymayan ve şampiyonluğun ardından ülkesinde adeta kahraman ilan edilen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı oda için sürpriz bir karar alındı.

KALDIĞI ODA MÜZE OLUYOR

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası süresince Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Katar, Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

36 YIL SONRA GELEN ZAFER

Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.

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Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar - Son Dakika
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