Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı - Son Dakika
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Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı

21.07.2022 09:28
Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı

Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterilen Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Federasyonu (FISA) heyeti incelemede bulundu.

Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterilen Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Federasyonu (FISA) heyeti incelemede bulundu.

2024 ile 2025 yıllarında düzenlenecek 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday olan Türkiye, Almanya, Çekya, Fransa, Yunanistan ve İtalya'daki parkurların son incelemesi, Meriç Nehri'yle tamamlandı.

FISA Yönetim Kurulu Üyesi Nebojsa Jevremovic ile Asuncion Perez, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'ni gören tesiste teknik toplantı yaptı. Kurul üyelerine yönelik şehir ve nehir hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Son teknik incelemeyi de tamamlayan kurul raporunu FISA'ya sunacak. Kısa bir süre sonra aday parkurlardan hangisinin seçildiği bildirilecek.

Jevromic: "Parkurun kapasitesi yüksek"

Nebojsa Jevremovic yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nin parkur anlamında ekstra bir şey yapmaya gerek kalmayacak durumda olduğunu söyledi.

Sadece küçük dokunuşlarla parkurun geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Jevremovic, şunları kaydetti:

"Doğa ve su sporları beraber ilerleyen şeyler. Burada bu özellik de var. Böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi Edirne için çok önemli olacak. Parkurun kapasitesi yüksek. Ayrıca burada yapılacak etkinlik, Türkiye'de kürek sporunun gelişmesi için önemli bir adım olacak. Sadece kürek değil, kano için de aynı şey geçerli. Eğer ev sahipliğine hak kazanılırsa, daha büyük organizasyonlar da burada yapılabilir."

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise Avrupa'nın son kürek parkurunun Bulgaristan'ın Filibe kentinde olduğunu, artık bu parkuru Türkiye'ye kaydırmak istediklerini belirtti.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da teknik heyete güzel bir sunum yaptıklarını, şampiyonaların Edirne parkurunda yapılması kararının çıkacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Edirne'nin kürek sporunda önemli ülkelerle yarıştığının altını çizen İba, Meriç Nehri'nin tarihi dokusu ve doğal parkur özelliğiyle rakiplerini geride bırakacağına inandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı - Son Dakika

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