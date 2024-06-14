Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler yarı final müsabakaları yapıldı.
Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Buğra Ünal, yarı finalde mücadele etti.
B Grubu'nda 18 sporcu arasında 1147 puanla 15. sırada yer alan Buğra, finale kalamadı.
Şampiyonada milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlarda finale yükselmişti.
Organizasyonda bireysel finaller yarın yapılacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye erkekler kategorisinde yarı finalde mücadele etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?