Dünya Motokros Şampiyonası'nda Bekir Yunus Uçar Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Bekir Yunus Uçar Anma Töreni Düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılışında, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar anılacak. Törende Uçar'ın fotoğrafları ve videolarının gösterimi yapılacak, ayrıca yarışta 14 Türk sporcu anısına start alacak. Şampiyona 8 Eylül'e kadar Afyonkarahisar'da devam edecek.

05.09.2024 15:47
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılışında, geçen hafta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar için anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 8 Eylül'e kadar düzenlenecek organizasyonun açılışı, yarın saat 18.45'te gerçekleştirilecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılışında geçen hafta hayatını kaybeden TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar için anma töreni düzenlenecek.

Törende merhum Uçar'ın fotoğraflarının ve görüntülerinin yer aldığı video gösterimi yapılacak. Ayrıca yarışta yer alan 14 Türk sporcu Uçar anısına start alacak.

Bekir Yunus Uçar kimdir?

1973'te Malatya'da dünyaya gelen Bekir Yunus Uçar, 2003'te Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü müşavirliği yaparken, Atina 2004 Olimpiyat Oyunları'nda Türk kafilesinin koordinatörlüğünü yürüttü.

2005 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde spor altyapısına, spor kulüplerine ve bireysel başarısı olan sporculara çok önemli destekler sağlayan Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2003'te Otomobil Sporları Federasyonu çatısı altından ayrılarak ayrı bir federasyon olmasına öncülük etti.

Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevini yürütürken 25 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nda Bekir Yunus Uçar Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika

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