Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu

03.09.2022 16:36
Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabı olan Bitci MXGP Türkiye kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışını 1'inci sırada tamamlayan KTM sürücüsü Jose Butron, şampiyon oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabı olan Bitci MXGP Türkiye kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışını 1'inci sırada tamamlayan KTM sürücüsü Jose Butron, şampiyon oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen son etabı olan MXGP Türkiye'de yarış heyecanı bugün başladı. 4 kategoride ilk olarak yapılan serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanları gerçekleştirildi. Günün ilk yarışı olan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ise KTM'nin İspanyol sürücüsü Jose Butron, 30: 13.649'luk derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yarış öncesinde 26 puan farkla lider olan Butron, en yakın rakibi Tomas Kohut ile arasındaki puan farkını 29'a çıkartarak yarın gerçekleştirilecek son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ilk yarışı, genel klasmanda 2'nci sırada yer alan Tomas Kohut 2'nci basamakta, Simon Jost ise 3'üncü basamakta tamamladı.

AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NDA 12 TÜRK YARIŞTI

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki etabı olan MXGP Türkiye'de ilk yarışa 12 Türk sporcu katıldı. Türk sporcular arasında en iyi dereceyi yarışı 9'uncu sırada tamamlayan Mustafa Çetin elde etti. Çetin'i 11'inci olan Batuhan Demiryol, 12'nci olan Şakir Şenkalaycı takip etti.

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Motokrosçular Afyonkarahisar'da şampiyonluk için gaza basacak AFYONKARAHİSAR - Motokrosçular Afyonkarahisar'da şampiyonluk için gaza basacak SPOR MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi SPOR MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement