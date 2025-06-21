Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de gerçekleştirildi.

Çeşme Altınkum Plajı'ndaki Fun Beach'de İzeltaş'ın destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, hem su sporları tutkunlarını hem de adrenalin severleri bir araya getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen şampiyona, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye dahil 17 ülkeden 80 sporcunun katıldığı şampiyonada, 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde yarışarak zorlu mücadelelerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar yarışları büyük bir heyecanla takip etti. Şampiyonanın ilk günü kıyasıya rekabete sahne olurken, organizasyonun final etabı yarın sabah başlayacak yarışlarla devam edecek ve ödül töreniyle sona erecek.

İlk gün yarış sonuçları:

Kim Down 54 puan

Schenider Kamil 41 Puan

Poznik Petr 39

Poznik David 35

Stovicek Jiri 33

Vankersbilck Yano 32

Faltejsek Petr 31

Gürsoy Efe 31

Janora Arkadiusz 27

Blaha Jiri 27

Loucka Radek 24

Murat Yorgancılar 22

Lux Sebastian 20

Lichal-Kratochvil Roman-20

Burk Ted-17

Ganichkin Stanislav-15

Erus Osman Sedat-10

Entwistle Mark -9

Olimphant Stewart-8

Ng Chio Hong-8

Matoska Pavel-8

Antonov Nikita-7

Yun Jin-6

Özcan Erhan-3 - İZMİR