Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Heyecan Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de Heyecan Dolu Anlar Yaşattı
14.06.2026 19:48
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İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası'nda 93 sporcu, Çeşme'de unutulmaz anlar ve rekabet sergiledi.

İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası'na Türkiye bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaparken, şampiyonanın Türkiye ayağı büyük bir heyecana sahne oldu. D-Smart'ın yayıncı sponsorluğundaki şampiyonada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden toplam 93 sporcu, Çeşme Şifne'nin turkuaz sularında kıyasıya rekabet etti. Çeşme Şifne'de gerçekleştirilen şampiyona, Ege Denizi'nin eşsiz manzarası eşliğinde adeta görsel bir şölene dönüştü. Yarışlara katılan sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla deniz üzerinde sergiledikleri bayrak show performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türkiye'yi temsil eden 16 sporcu da ortaya koydukları performansla dikkat çekerken, sahil boyunca toplanan kalabalık yarışları coşku içinde izledi. Final etabında sporcuların hız ve denge konusundaki üstün yetenekleri nefes keserken, renkli görüntüler izleyenlerden tam not aldı. Dünya Motosurf Şampiyonası, bir kez daha Ege'de spor ve turizmin buluşma noktası olduğunu gözler önüne serdi. İzmir'in spor turizmine katkı sağlayan ve üç gün süren şampiyonanın final yarışları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Final mücadelesini; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yerinde takip ederek, şampiyona finalistlerinin ödüllerini takdim ettiler.

ÖDÜL ALAN KATEGORİLER

Stock Man: Birinci Kolár Adam, ikinci Boabbas Mustafa Hasan, Üçüncü Lanner Alexander

Elite Women : Birinci Sara Zuborova, ikinci Kolárová Barbora, üçüncü Stloukalová Aneta

Elite Men: Birinci Matyas Novotvy, ikinci Záhorsky LukáÜ üçüncü Lukscheider Alex

Master Women: Birinci Eunjin Lee, ikinci Beckmann Jennifer, üçüncü Vengerova Ekaterina

Master Erkekler: Birinci Kim Down, ikinci Faltejsek Petr, üçüncü Renner Jirí

Junior Boy : Birinci Stanıslav Kohout, ikinci HruÜka Maxmilián, üçüncü Lichal-Kratochvil Leo

Junior Girl: Birinci Ellen Burdova, ikinci Pozdníková Nela, üçüncü Bubníková Bibiana

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Turizm, Çeşme, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Heyecan Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika

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