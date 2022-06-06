Dünya Okçuluk Avrupa Genel Kongresi'nde asbaşkanlığa Hakan Çakıroğlu seçildi

Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Avrupa Genel Kongresi'nde asbaşkanlığa Hakan Çakıroğlu bir kez daha seçildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Münih şehrinde gerçekleşen kongrenin Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener'in katılımıyla yapıldığı belirtildi.
Kongrede Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, başkan vekili Hüsnü Kocaoğlu, genel sekreter Sirer Aydın ile milli takımlar teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in de yer aldığı aktarıldı.
Yapılan oylama sonucunda Hakan Çakıroğlu'nun 3. kez Dünya Okçuluk Avrupa Asbaşkanlığı'na seçildiği kaydedildi.
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