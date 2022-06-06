Dünya Okçuluk Avrupa Genel Kongresi'nde asbaşkanlığa Hakan Çakıroğlu seçildi

Almanya 'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Avrupa Genel Kongresi'nde asbaşkanlığa Hakan Çakıroğlu bir kez daha seçildi.

Kaynak: AA

Hakan Çakıroğlu, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

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