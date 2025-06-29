Dünya Para Atletizm Grand Prix Başlıyor

Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağı 3-5 Temmuz tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek.

Olomouc kentinde kadınlar kategorisinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Ebrar Keskin temsil edecek.

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek olan özel sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.