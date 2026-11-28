Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti.

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya, önemli bir başarıya imza attı. Rakiplerini geride bırakan Çağdaş Kaya, şampiyonadaki üstün performansıyla gümüş madalya kazanıp dünya ikincisi oldu. Milli sporcu, uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil ederken kazandığı madalyayla Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çağdaş Kaya ile başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.