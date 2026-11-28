Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Çağdaş Kaya gümüş madalya kazanarak ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Milli sporcu, elde ettiği dereceyle Kayseri'ye gurur yaşattı; İl Müdürlüğü kendisini ve antrenörlerini tebrik etti.
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti.
Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya, önemli bir başarıya imza attı. Rakiplerini geride bırakan Çağdaş Kaya, şampiyonadaki üstün performansıyla gümüş madalya kazanıp dünya ikincisi oldu. Milli sporcu, uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil ederken kazandığı madalyayla Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çağdaş Kaya ile başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?