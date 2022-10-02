Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.

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Yeni Zelanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon oldu - Son Dakika

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