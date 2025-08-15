Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da

15.08.2025 18:41
2025 Dünya Rallikros Şampiyonası finali, 20-21 Eylül'de İstanbul Park'ta çifte yarış formatında yapılacak.

FIA, 2025 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın (WorldRX) final turlarının 20-21 Eylül tarihlerinde Türkiye'de, İstanbul Park'ta "çifte yarış" formatında gerçekleştirileceğini açıkladı. Güncellenen takvim, sezonun başında planlanan altı yarışlık takvimi korurken, finalin arka arkaya iki yarışla doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Pist Sorumlusu Çağrı Nerkiz, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Türkiye ayağını, çifte yarış formatında gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığımız organizasyonun başarısının ardından bu yıl da iki ayağı birden düzenleyeceğiz. Sayın başkanımız ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın yüksek destekleriyle, dünyadaki birçok önemli seriyi ülkemize getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Dünya Rallikros Şampiyonası, bu yılki İstanbul Park ayağıyla hem motorsporları tutkunlarına heyecan dolu bir hafta sonu yaşatacak hem de Türkiye'nin uluslararası motorsporları arenasındaki yerini güçlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

17:20
