Dünya şampiyonu Abdülhamit Altun, yurda döndü - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Abdülhamit Altun, yurda döndü

12.10.2022 11:22
Dünya şampiyonu Abdülhamit Altun, yurda döndü

Bulgaristan'da düzenlenen 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kartepeli Abdülhamit Altun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'da düzenlenen 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kartepeli Abdülhamit Altun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılan 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Kartepeli güreşçi Abdülhamit Altun, altın madalya kazandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, dünya şampiyonu Abdülhamit Altun'u makamında misafir etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, "Al bayrağımızı göklerde dalgalandırarak Kartepemizi gururlandıran dünya güreş şampiyonumuz Abdülhamit Altun'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullanırken, dünya şampiyonu Abdülhamit Altun ise desteklerinden dolayı Başkan Kocaman'a teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Abdülhamit Altun, yurda döndü - Son Dakika

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