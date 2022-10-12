Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, "Al bayrağımızı göklerde dalgalandırarak Kartepemizi gururlandıran dünya güreş şampiyonumuz Abdülhamit Altun'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullanırken, dünya şampiyonu Abdülhamit Altun ise desteklerinden dolayı Başkan Kocaman'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Dünya şampiyonu Abdülhamit Altun, yurda döndü - Son Dakika

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