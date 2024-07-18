Dünya Şampiyonu Adem Asil: Olimpiyatlarda Altın Madalya Alma Zamanı Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Şampiyonu Adem Asil: Olimpiyatlarda Altın Madalya Alma Zamanı Geldi

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ve altın madalya alma hedefine odaklandığını söyledi. Adem Asil, cimnastiğe 4 yaşında başladığını ve Türkiye'ye geldikten sonra zorluklar yaşasa da sürekli çalışarak başarı elde ettiğini belirtti. Olimpiyat madalyasının en büyük hedefi olduğunu ifade eden Asil, Türkiye'yi ve ailesini gururlandırmak istediğini dile getirdi. Ayrıca, kariyerinde bir olimpiyat daha görmeyi hedeflediğini ve milli takım antrenörlüğü yapmak istediğini sözlerine ekledi.

18.07.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, "Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi artistik cimnastik branşında temsil edecek Adem Asil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora 4 yaşında başladığını söyledi.

Ağabeyinin eski bir cimnastikci olduğunu belirten Adem, eğlenmek ve vakit geçirmek amacıyla ağabeyle antrenmanlara gittiğini dile getirdi. Cimnastiği çok sevmeye başladığını ifade eden Adem Asil, Mısır adına uluslararası yarışmalara katıldığını, sonrasında daha büyük hedefler için 2017 yılında Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Türkiye'ye geldikten sonra kurallar gereği 2 yıl milli formayı giyemediğini anlatan Adem, "Kariyer hedefim hep daha büyük başarılar kazanmaktı. Bunun için de en doğru adres cimnastikte yükselen bir yıldız olan Türkiye'ydi. 2 yıl mücadele edemediğim dönemde zor günler yaşadım ama hep çalıştım. Antrenmanlarımı sıkı yaptım ve süre tamamlandığında podyumlarda yer almaya başladım." diye konuştu.

"Ne yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum"

Adem Asil, en büyük hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu anlatarak, "Küçük yaşlardan bu yana hep olimpiyatlarda altın madalyayı düşlüyordum. Tokyo Olimpiyatları'nda yaklaştım ama olmadı. Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Çok çalıştım. Ne yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli atlet, kariyerinde en hazır hissettiği dönemi yaşadığını belirterek, "Bu sefer farklı olacağını hissediyorum, inanıyorum. En güzel sonuçlarla döneceğiz. Türkiye beni çok destekledi. Mısır'dan gelince bu kadar çok tanınır bir sporcu değildim. Bana güvendiler. Ben de onların güvenlerini kırmak istemiyordum. Güvenlerinin karşılığını vermek istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğu Türkiye için büyük bir gurur olacak. En büyük hedefim bu. Artık Türk olduğum için ülkemi ve ailemi, herkesi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde bir olimpiyat daha görmeyi hedeflediğini anlatan Adem, daha sonra milli takım antrenörlüğü yapmak ve Türk sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Milli Takım, Adem Asil, Türkiye, Paris, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Adem Asil: Olimpiyatlarda Altın Madalya Alma Zamanı Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonu Adem Asil: Olimpiyatlarda Altın Madalya Alma Zamanı Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement