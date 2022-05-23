Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı

23.05.2022 17:09

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli ile antrenörü Cahit Süme, memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli ile antrenörü Cahit Süme, memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada 66 kiloda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan milli boksöre vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 aydır Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, "Güzel maçlar yaptık, güzel sonuç elde ettik. Ülkemizde şampiyonanın yapılması ayrı bir gurur. Seyirci desteğini her zaman üzerimde hissettim. 500 boksör üzerinden turnuvanın en iyi sporcusu seçildim. Bunun da farklı bir gururu var. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışırdı. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık. Şampiyon olarak şehrimize döndük." şeklinde konuştu.

Maçı izleyen herkese gerçek Busenaz'ı izlettirmek istediğini dile getiren Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Bazen gününde oluyor, bazen olmuyorsun. Elinden geleni en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Şampiyon gibi çıktık, şampiyon olarak inmemiz lazım. Dünya Şampiyonası'na gelen sporcular, tabii ki kötü sporcular değil. Elimizden geleni yaptık. Yüzde 100 ile oynamadım. Bir ara finalde Cahit hoca 'Yüklen' dedi. Rakibe saydırmayla maç biti. Bizim daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sıklette mücadele ettim, olimpiyatlar için 66 kiloya düştüm. Yatıyoruz kalkıyoruz, olimpiyat düşünüyoruz. Yeni bir Busenaz izletmeye çalışıyorum. İnşallah izleyenler beğenir. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile bu da bir miktar güzel olmuştur."

Busenaz Sürmeneli, her zaman hayallerinin peşinden koşan bir kız olduğunu vurgulayarak, "'İnşallah dünya şampiyonu olarak da bu kapıdan çıkarım.' dedim ve başardım. İki aydır Trabzon'da yokum. Altın madalya uğruna çalışıyorum. En iyi boksör seçildiğimden dolayı da ayrıca mutluyum. Ülke olarak da iyi başarı elde ettik. Bunu sürdürebilmek önemli. Biz işimizin başındayız, sabah akşam antrenman yapıyor, çalışıyoruz. Gücümü gösterdiğim sürece şampiyon olarak her zaman ringden ineceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme ise dünya şampiyonluğunu korumak istediklerini ifade ederek, "Buse, kilo düştü. Zorlandı kilo düşerken, büyük fedakarlık gösterdi. Her türlü zorluklar çıkıyor, bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. O yüzden onu tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Bütün herkes bizi yenmek için mücadele veriyor." diyen Süme, şunları söyledi:

"Tüm izleyenlere sadece dünya şampiyonluğu değil, Muhammed Ali'den sonra kadınlarda yeteneğiyle boksu süsleyecek, sevdirecek, seyirciyi heyecanlandıracak bir seyir zevki sunmak istiyorduk. Bunu da başardık. Profesyonel dünyadan ABD, İngiltere, Almanya'dan teklifler geliyor. Onları da düşünme aşamasındayız. Bunlar gurur verici. Ülkemize tekrar dünya şampiyonluğu kazandırmak, Trabzon'a getirmek gurur verici. İnsanları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bundan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Erkeklerde Muhammed Ali, kadınlarda Busenaz diyebiliriz. Bütün dünya bunu kabul etmeli. İnşallah çok daha büyük başarılar ülkemize getireceğiz. Belki profesyonel sıklette kemerler getireceğiz, yeni başarılar kazandıracağız."

Milli boksör ve antrenörü Cahit Süme, mehter takımının gösterisinin ardından havalimanından ayrıldı. Karşılama törenine milli boksörün ailesi de katıldı.

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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