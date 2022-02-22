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Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika

Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti

22.02.2022 11:03

Dünya şampiyonu unvanına sahip Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da (Deaflympics) birinci olmayı hedefliyor.

Dünya şampiyonu unvanına sahip Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da (Deaflympics) birinci olmayı hedefliyor.

Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, AA muhabirine, Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar için erkek ve kadın takımlarına bu yıl Karabük'te düzenlenen iki turnuvada oyuncu seçmeleri yaptıklarını söyledi.

Erkek takımlarının daha önce olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu, dünya şampiyonu olan kadın takımlarının da Brezilya'da birinci olacağına inandıklarını anlatan Çarkçı, şöyle devam etti:

"4 yıl önce erkekler olimpiyat şampiyonu oldu, yani oraya olimpiyat şampiyonu olarak gidiyoruz. Kadınlar da İtalya Terme'de dünya şampiyonu oldu. Çok büyük derece, dünya şampiyonu olduk. Tabii ki Brezilya'ya çok iddialı gidiyoruz. Kesinlikle şampiyonluk, başka bir şey düşünmüyoruz. Bütün hedefimiz, orada Türk bayrağını dalgalandırmak. Hazırlık devresindeyiz. İnşallah güzel şekilde hazırlanıp Brezilya'ya gideriz. Oradan da güzel sonuçlarla ülkemize döneriz."

Kaptan Yalçın: "Hedefimiz, her zamanki gibi birincilik"

Milli takım kaptanı Yeter Yalçın da hedeflerinin her zamanki gibi birincilik olduğunu vurgulayarak, "İlk önce ilk 3'e girmek istiyoruz. Eksiklerimiz var, düzgün şekilde ilerleyerek ve sıkı çalışmayla eksiklerimizi gidereceğimize inanıyorum." dedi.

Sporculardan Fikriye Hülür ise Brezilya'da şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

İyi takım olduklarını vurgulayan Hülür, "Olimpiyatlarda hedefimiz, şampiyonluk. İnşallah takım halinde hocalarımızla birinci olacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımıza güveniyorum. Daha çok çalışıp, azmedip Brezilya'dan şampiyon olarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti
Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti
Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti

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Olimpiyat, Brezilya, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu işitme engelli kadın milli voleybolcular gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika Spor


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