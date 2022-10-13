Dünya şampiyonu Sıla Kartal, Vali Toraman ile bir araya geldi

İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elazığlı sporcu Sıla Kartal, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

İtalya'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'nda, 65 kiloda Hırvat rakibini yenerek şampiyon olan Elazığlı sporcu Sıla Kartal, Vali Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti. Sıla'ya ziyareti esnasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile antrenörü Cemal Bakır da eşlik etti. Uzun süre Kartal ile sohbet eden Vali Toraman, genç sporcuya başarılar diledi. - ELAZIĞ