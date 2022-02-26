Eşinin doğum gününü kutlayan Lionel Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum" notu düşerek tatilden bir pozlarını paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Messi'ye tepki gösterirken, savaş karşıtı bir mesaj vermemesi eleştirildi. Türkiye ve dünyadan takipçileri Arjantinli yıldıza, Cristiano Ronaldo'yu örnek alması gerektiğini söylerken, Portekizli yıldıza övgü yağdı.
Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız için daha iyi bir dünya yaratmalıyız. Dünyamızın barışı için dua ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor - Son Dakika