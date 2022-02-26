Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor - Son Dakika
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Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor

26.02.2022 18:04

Ukrayna'yı bombardımana tutan Rusya'ya spor dünyasının her kesiminden tepki geliyor. Sporcular ve kulüpler savaşın durdurulması yönünde çağrı yaparken, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı tepki çekti.

RONALDO'YU ÖRNEK GÖSTERDİLER

Eşinin doğum gününü kutlayan Lionel Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum" notu düşerek tatilden bir pozlarını paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Messi'ye tepki gösterirken, savaş karşıtı bir mesaj vermemesi eleştirildi. Türkiye ve dünyadan takipçileri Arjantinli yıldıza, Cristiano Ronaldo'yu örnek alması gerektiğini söylerken, Portekizli yıldıza övgü yağdı.

Savaş umurunda değil! Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi'ye tepkiler çığ gibi
Messi'nin paylaşımı

"BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız için daha iyi bir dünya yaratmalıyız. Dünyamızın barışı için dua ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş umurunda değil! Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi'ye tepkiler çığ gibi
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Lionel Messi, Cristiano, Türkiye, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor - Son Dakika


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