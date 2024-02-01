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Dünya Su Sporları Şampiyonası Yarın Katar'da Başlıyor - Son Dakika
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Dünya Su Sporları Şampiyonası Yarın Katar'da Başlıyor

Dünya Su Sporları Şampiyonası Yarın Katar\'da Başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Doha'da düzenlenecek olan Dünya Su Sporları Şampiyonası yarın başlayacak. Şampiyonaya katılacak olan milli sporcular ve yarışacakları disiplinler de belirlendi.

01.02.2024 09:19
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Dünya Su Sporları Şampiyonası yarın Katar'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-18 Şubat tarihlerinde başkent Doha'da yapılacak.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, yarışacakları tarihler ve disiplinleri şu şekilde:

Atlama (2-10 Şubat) : Sude Köprülü

Artistik yüzme (2-10 Şubat): Duru Kanberoğlu, Bade Yıldız, Esmanur Yirmibeş, Ece Üngör

Açık su yüzme (3-8 Şubat) : Burhanettin Hacısağır, Tuna Erdoğan, Sezen Akanda Boz, Emir Batur Albayrak

Yüzme (11-18 Şubat) : Merve Tuncel, Kuzey Tunçelli, Emir Batur Albayrak, Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez

Kaynak: AA

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