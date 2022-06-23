Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar - Son Dakika
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Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar

23.06.2022 13:49
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda bilincini kaybeden 25 yaşındaki ABD'li yüzücü Anita Alvarez, antrenörü tarafından havuzdan çıkarılarak hayata döndürüldü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda bilincini kaybeden 25 yaşındaki ABD'li yüzücü Anita Alvarez, antrenörü tarafından havuzdan çıkarılarak hayata döndürüldü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Şampiyonası sırasında hareketli dakikalar yaşandı. ABD'yi temsil eden Meksika asıllı yüzücü Anita Alvarez, gösterisi sırasında bayıldı ve suda batmaya başladı. 25 yaşındaki yüzücünün yardımına antrenörü Andrea Fuentes koştu. Fuentes, görevliden önce suya atlayarak Alvarez'i havuzun dibinden çıkardı. Şampiyonada ölümden dönen Alvarez, sağlık ekibi tarafından sedyeye alındı. Sağlık merkezine taşınan Alvarez'in bilincinin yerine geldiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

"Anita şimdi kendini iyi hissediyor"

Antrenör Fuentes korku dolu anların ardından yaptığı açıklamada, "Anita iyi, doktorlar tüm kontrolleri yaptı. Nabız, oksijen, şeker, kan basıncı, her şeyi normal. Hepimiz bazı sporcuların bitiş çizgisine ulaşamadığı ve diğerlerinin oraya ulaşmalarına yardımcı olduğu anları gördük. Sporumuz diğerlerinden farklı değil. Sadece havuzda sınırları zorluyoruz. Anita şimdi kendini iyi hissediyor ve doktorlar da iyi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Fuentes, Alvarez'in yarın yapılacak solo müsabakalara katılmak için dinleneceğini ve doktorlara danışacağını belirtti.

Yarışmayı 7. sırada bitirdi

Dünya Şampiyonası'nda madalya için yarışan, ancak podyumu göremeyen Alvarez, yarışmayı 7. sırada bitirdi. Altın madalya, Japon yüzücü Yukiko Inui'nin oldu. - BUDAPEŞTE

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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