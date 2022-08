Dünya Superbike Şampiyonası'na Toprak Razgatlıoğlu damgası! Her yarışta podyuma çıkarak adından söz ettirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar,başarıdan başarıya koşan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun bu sezon çıktığı her yarışta podyuma çıkarak şampiyonaya damga vurduğunu söyledi.

"TOPRAK YENİ SİSTEME ALIŞMA SÜRECİNDE ZORLANDI AMA TOPARLANMAYI BİLDİ"

PODYUM GÖRMEDİĞİ YARIŞ YOK

Başkan Uçar, milli sporcunun başarılarıyla Türk gençleri için örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Sezonun tam ortasındayız 12 etaplık Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6 etabını tamamladık. Toprak için sezon başlangıcı istediğimiz gibi olmadı. Yeni bir motosiklet yeni bir mekanik sistem dolayısıyla alışıncaya kadar bir performans düşüklüğü oldu ama çok hızlı toparladı." dedi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu gibi büyük bir ustayla çalıştığı için Toprak'ın ekibinin de sağlam olduğunu ifade eden Uçar, "Biz de federasyon olarak elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Toprak'ın bu sezon 6 yarış içinde podyum görmediği hiç bir yarış olmadı. Dünya sıralamasında üçüncü sırada görünüyoruz. Rakiplerinden Bautista ile 38 puan parkı var, Rea ile ise 7 puan parkı var, bu farklar bir-iki etapta çok rahatlıkla kapatılabilecek puanlar." diye konuştu.

KENAN SOFUOĞLU İLE ANTRENMAN YAPIYOR

Milli sporcunun, genel klasmandaki puan farkını kapatabilecek güce ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Umudumuz kalan 6 yarışta Toprak'ın bu performansını artırarak sürdürmesi. Ağustos ayı itibariyle Dünya Superbike Şampiyonası'na hava sıcaklığı nedeniyle kısa bir ara verilecek. Eylül ayında Fransa'da etaplar devam edecek. Fransa ve tüm Avrupa pistleri Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı pistler olduğu için Toprağın da ezbere bildiği pistler. Dolayısıyla her virajını her şikanını, her etabını ve padokunu çok iyi bildiği yarışlar Toprak için başlamış olacak. Fransa yarışında da inşallah yine podyumlar görecek ve İstiklal Marşı'mızı okutacak, göğsümüzü kabartmaya devam edecek. Sporcularımız çok şanslı 5 kez dünya şampiyonluğu yaşamış bir milli kahramanla, Kenan Sofuoğlu abileri ile her sabah antrenman yapıyorlar. Onunla haşır neşir oluyorlar ve antrenmanlarını onunla yaptıkları için de öz güvenleri her zaman en yukarıda oluyor."