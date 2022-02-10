Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yılın ilk testini Portekiz'de gerçekleştirdi

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike Şampiyonası'nda geçen yılın şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 yılının testlerine en hızlı tur rekoru kırarak başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yılın ilk testi Portekiz'in Algarve Pisti'nde düzenlendi. İki günlük testte 136 tur atan Spor Toto Kulübü sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 1.39.616'lık zamanıyla en hızlı tur rekoru kırdı.

Pata Yamaha with Brixx takımıyla mücadele eden sporcu, Portekiz'de elektronik ve mekanik güncellemelerin yanı sıra Pirelli'nin yeni SCQ sıralama lastiğini kullanma ve Yamaha'da bazı sürüş konumu güncellemelerini deneme şansına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ay-yıldızlı sporcu, "Uzun bir aradan sonra takıma ve motosikletime geri döndüğüm için çok mutluyum. İlk gün, elektronik güncellemeleri denedik ve en iyi kurulumu bulmaya çalıştık ama henüz yüzde yüz hazır değiliz. Çünkü bunların hepsi hala çok yeni. Adım adım ilerliyoruz, şimdi Yamaha verilere bakacak ve bir sonraki testte tekrar deneyeceğiz. Bu iki günden çok mutluyum. Yarış lastiğiyle çok iyi tur zamanları belirledik. Tur zamanını görünce şaşırdım. İnanılmaz bir tur zamanıydı, çok hızlıydı. Ekibime teşekkür ederim, her zamanki gibi inanılmaz bir iş çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.