Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi

11.09.2022 11:57
Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında dün yapılan yarışta kaza yapan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında dün yapılan yarışta kaza yapan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Magny-Cours Pisti'nde dün düzenlenen yarışta, MV Agusta Reparto Corse takımıyla piste çıkan ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin, bitime 7 tur kala kaza geçirmişti.

Kazada, Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), frenleme hatası nedeniyle Bahattin'in motosikletine çarpmış, Bahattin'in darbenin etkisiyle yerde kalması üzerine yarış bitirilmişti.

Milli motosikletçi, kaza sonrası yarış pistindeki sağlık merkezinde yapılan ilk kontrollerin ardından Magny-Cours'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kolunda bir kırık, bacağında ezilme tespit edilen Bahattin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ay-yıldızlı sporcu, bugünkü ikinci yarışa çıkamayacak. Ancak Bahattin Sofuoğlu'nun, bugün kolu sarılı olarak Magny-Cours Pisti'ne geldiği ve Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü'nün antrenmanlarını ve yarışını seyredeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisine tepki gösterdi İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisine tepki gösterdi Avrupa Şampiyonası'ndan elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü Avrupa Şampiyonası'ndan elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:29 Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement