Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek
Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek. 83 ülkeden bin 417 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda milli sporcular madalya için ter dökecek.
2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 83 ülkeden bin 417 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda yarışacak milli sporcular şu şekilde:
Yıldız Bayanlar Bireysel: Reyyan Sönmez
Yıldız Erkekler Bireysel: Mehmet Tural
Yıldızlar Pair: Ali Kaan Meşe, Sabiha Ecrin Ataoğlu
Yıldız Bayanlar Takım: Reyyan Sönmez, Eda Çetin, Sabiha Ecrin Ataoğlu
Yıldız Erkekler Takım: Ali Kaan Meşe, Mehmet Tural, Salih Aymaz
Genç Bayanlar Bireysel: Ervanur Yazıcı
Genç Erkekler Bireysel: Utku Efe
Gençler Pair: Utku Efe, Nazike Nur Yazıcı
Genç Bayanlar Takım: Ervanur Yazıcı, Zeynep Minel Ustaoğlu, Nazike Nur Yazıcı
30 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Hayrunnisa Aygün
30 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Muhammed Emir Yılmaz
30 Yaş Altı Pair: Şeyda Nur Yavuz, Furkan Bayrak
30 Yaş Altı Kadın Takım: Büşra Özden, Şeyda Nur Yavuz, Hayrunnisa Aygün
30 Yaş Altı Erkek Takım: Furkan Bayrak, Muhammed Emir Yılmaz, Yiğit Kemal Yılmaz
40 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Bengü Alkan Çal
40 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Ali Kemal Ustabaş
50 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Safiye Yalçın
50 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Uğur Tuzlu
50 Yaş Altı Pair: Fazlı Karışık, Rabia Kim Karışık
50 Yaş Altı Kadın Takım: Bengü Alkan Çal, Rabia Kim Karışık, Safiye Yalçın
50 Yaş Altı Erkek Takım: Fazlı Karışık, Ali Kemal Ustabaş, Murat Sarıkuş
60 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Namık Konanç
65 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Mustafa Yılmaz
65 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Şerif Kandırmış
50 Yaş Üstü Erkek Takım: İsmail Kökçü, Zeynel Çelik, Ömer Budancamanak
60 Yaş Üstü Erkek Takım: Teyfik Çelik, Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Aykut Taşgın
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Kadınlar Bireysel: Gülsena Karakuyulu Ertunç
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Pair: Mehmet Can Gülmez, Kübra Dağlı
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Karışık Takım: Aykut Taşgın, Gülsena Karakuyulu Ertunç, Çağrı Gülen, Kübra Dağlı Muran, Mehmet Can Gülmez
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