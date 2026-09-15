Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası yarın Chuncheon'da başlıyor
2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek. 83 ülkeden 1417 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Chuncheon kentindeki organizasyon, 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 83 ülkeden 1417 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
Müsabakalar, "World Taekwondo YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA
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