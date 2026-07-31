Dünya tenisinin nabzı Samsun’da atıyor - Son Dakika
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Dünya tenisinin nabzı Samsun’da atıyor

Dünya tenisinin nabzı Samsun’da atıyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve tenisin nabzının Samsun’da attığı Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası hafta sonu oynanacak yarı final ve final müsabakaları ile sona erecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve tenisin nabzının Samsun'da attığı Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası hafta sonu oynanacak yarı final ve final müsabakaları ile sona erecek. Yarı final ve final müsabakasının bilet satışlarından elde edilecek gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oluyor. Uluslararası tenis takviminin prestijli organizasyonları arasında yer alan turnuva, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları, antrenörleri ve tenis tutkunlarını Samsun'da bir araya getiriyor.

25 ülkeden sporcular aynı hedef için mücadele ediyor

25 farklı ülkeden profesyonel tenisçilerin katıldığı turnuvada toplam 32 sporcu ATP puanı ve şampiyonluk kupası için korta çıkıyor ve Samsunlu tenisseverlere unutulmaz karşılaşmalar yaşatıyor. Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Moldova başta olmak üzere birçok ülkenin ünlü tenisçilerini bir araya getiren turnuvaya vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. Türkiye Tenis A Milli Erkek Takımı sporcuları Cem İlkel, Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Arda Azkara, Mert Özdemir, Gökberk Sarıtaş, Mert Naci Türker ve Kerem Yılmaz'ın da yer aldığı turnuva; hafta sonu oynanacak yarı final ve final maçları ile sona erecek.

Hafta sonu yarı final ve final heyecanı yaşanacak

Eleme maçları ve çeyrek final müsabakaları ücretsiz olarak tenisseverlerle buluşturulurken, hafta sonu oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları ise biletli olacak. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. 1 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak programda ilk olarak tekler kategorisinde 2 yarı final karşılaşması oynanacak. Günün programı çiftler finaliyle tamamlanacak. Turnuvanın şampiyonu ise 2 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tekler final karşılaşması saat 14.00'te başlayacak ve Samsun Open ATP Challenger 50'nin şampiyonu belli olacak.

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya tenisinin nabzı Samsun’da atıyor - Son Dakika

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