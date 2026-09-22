Dünya Triatlon Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye'yi 3 milli sporcu temsil edecek.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Triatlon Şampiyonası, İspanya'nın Pontevedra kentinde yarın başlayacak. 27 Eylül Pazar günü sona erecek şampiyonada paralimpik sporcular da mücadele edecek ve Türkiye'yi Kübra Dere (PTS 4), Uğurcan Özer (PTS 5) ile Seymur Anthony Çağlayan (gençler) temsil edecek.
İspanya'da düzenlenecek Dünya Triatlon Şampiyonası, yarın başlayacak.
Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek ve paralimpik sporcuların da mücadele edeceği organizasyon, 27 Eylül Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Kübra Dere (PTS 4), Uğurcan Özer (PTS 5) ve Seymur Anthony Çağlayan (gençler) temsil edecek.
Kaynak: AA
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