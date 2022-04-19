'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak - Son Dakika
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'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak

19.04.2022 17:24
'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak

Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupası 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak.

Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupası 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun'da gerçekleştirilecek olan Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupası hazırlıkları hakkında görüşmek üzere Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay'ın liderliğinde gelen heyeti kabul etti. Rektörlük makamındaki görüşmeye; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yener Aksoy da eşlik etti.

6 branşta düzenlenecek organizasyon 20-30 Eylül tarihleri arasında

Ziyarette Federasyon Başkanı Prof. Dr. Günay; güreş, wushu, sambo, muay thai, boks ve karate olmak üzere 6 branşı içeren Dünya Üniversiteler Combat Kupası'na 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'un ev sahipliği yapacağını belirterek Rektör Ünal'la organizasyona dair istişarede bulundu.

Organizasyona 40 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılması bekleniyor

Görüşmede yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Günay, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile TÜSF'nin faaliyet takviminde ilk kez yer alacak Dünya Üniversiteler Combat Kupası'na yaklaşık 40 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılmasının beklendiğine dikkat çekerek OMÜ ile yapılacak iş birliğine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Rektör Ünal: "Organizasyon Samsun'a verilmesi, Türkiye'ye duyulan güvenin ve saygının bir yansıması"

Rektör Ünal ise şampiyonanın Samsun'un 'spor kenti' kimliğine önemli katkıları olacağını belirtirken, kentin tanıtımında da pozitif etkileri olacağına işaret etti. Rektör Ünal, 2017'de 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Samsun Deaflympics) olduğu gibi Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupası'nın Samsun'da düzenlenecek olmasının Türkiye'ye duyulan güvenin ve saygının bir yansıması olduğunu vurguladı. - SAMSUN

'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak
'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak
'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak
'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak

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Üniversiteler, Türkiye, Samsun, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak - Son Dakika


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