Erkekler 67 kiloda ise Alaaddin Sayın koparmada 121 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 157 kilo ile gümüş, toplamda da 278 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Erkekler 67 kiloda da Halil İbrahim Akbulut koparmada 122 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası - Son Dakika

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