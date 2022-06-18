Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

18.06.2022 02:53
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Çan Kop, 2 altın bir 1 gümüş madalya kazandı.

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Çan Kop, 2 altın bir 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde devam eden organizasyonda kadınlarda Büşra Çan Kop koparmada 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kiloyla toplamda ise kaldırdığı 212 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcular 5 altın, 8 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Sonora, Spor, Son Dakika

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