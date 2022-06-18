Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Çan Kop, 2 altın bir 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde devam eden organizasyonda kadınlarda Büşra Çan Kop koparmada 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kiloyla toplamda ise kaldırdığı 212 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcular 5 altın, 8 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.