Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi

24.02.2022 21:42
Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi.

"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle:

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı! Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!

Garry Kasparov, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement