Eski İngiltere Milli Takım kaptanı ve Manchester United futbolcusu Rio Ferdinand, Victor Osimhen'in transfer durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Osimhen'in transferde Galatasaray'ı seçmesiyle ilgili konuşan Ferdinand, "Avrupa'da bu kadar takım varken Osimhen'in Galatasaray'a gitmesi inanılmaz. Forvet arayan Manchester United başta olmak üzere tüm takımlar uyuyor." dedi.
Nijeryalı golcünün tercihini yanlış bulduğunu dile getiren Ferdinand, ''İtalya'da oynadıktan sonra daha da zorlu liglerde mücadele etmesi gerekirdi. Örneğin İngiltere ya da İspanya. Buralarda oynamak çok önemli. Kariyerinin en önemli yıllarında mücadeleden bu kadar uzak kalmak mantıklı değil. Osimhen zorlu arenaları seçmedi.'' yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz - Son Dakika
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