TransferRoom'un "Oyuncu Reytingi" metriğine göre 2024 yılında dünya futbolunun en iyi10 ligini belirledi. Trendyol Süper Lig de bu listede yer aldı.
İngiltere Premier Lig'in zirveyi çektiği listede Trendyol Süper Lig kendisine 7. sırada yer buldu. Listeye İngiltere Championship'in 9. sıradan girmesi de dikkat çekti.
İşte 10 ligden oluşan listenin tamamı veTrendyol Süper Lig'in yeri;
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede - Son Dakika
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