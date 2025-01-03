Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede

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TransferRoom'un "Oyuncu Reytingi" metriğine göre 2024 yılında dünya futbolunun en iyi10 ligini belirledi. Trendyol Süper Lig de bu listede yer aldı.

SÜPER LİG 7. SIRADA

İngiltere Premier Lig'in zirveyi çektiği listede Trendyol Süper Lig kendisine 7. sırada yer buldu. Listeye İngiltere Championship'in 9. sıradan girmesi de dikkat çekti.

LİSTENİN TAMAMI

İşte 10 ligden oluşan listenin tamamı veTrendyol Süper Lig'in yeri;