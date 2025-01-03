Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede - Son Dakika
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Spor

Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede

Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede

TransferRoom, "Oyuncu Reytingi" metriğine göre yaptığı ölçümler sonucunda 2024 yılının en iyi 10 ligini açıkladı. Zirvenin sahibi İngiltere Premier Lig olurken, Trendyol Süper Lig de bu listede 7. sırada yer aldı.

03.01.2025 18:29
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TransferRoom'un "Oyuncu Reytingi" metriğine göre 2024 yılında dünya futbolunun en iyi10 ligini belirledi. Trendyol Süper Lig de bu listede yer aldı.

SÜPER LİG 7. SIRADA

İngiltere Premier Lig'in zirveyi çektiği listede Trendyol Süper Lig kendisine 7. sırada yer buldu. Listeye İngiltere Championship'in 9. sıradan girmesi de dikkat çekti.

LİSTENİN TAMAMI

İşte 10 ligden oluşan listenin tamamı veTrendyol Süper Lig'in yeri;

  1. İngiltere Premier Lig (83.3)
  2. İspanya LaLiga (80.6)
  3. Almanya Bundesliga (80.3)
  4. İtalya Serie A (80.2)
  5. Fransa Ligue 1 (79.3)
  6. Brezilya Serie A (77.9)
  7. Trendyol Süper Lig (76.2)
  8. Portekiz Premier Ligi (76)
  9. İngiltere Championship (75.4)
  10. Belçika Jupiler Pro League (75)

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Son Dakika Spor Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Hantal:
    ilk 30 da olmaması gereken tiyatro ligini 7. sıraya koymuşlar. Fıkra bu kadar 11 14 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Saçma sapan liste Belçikanin dandik ligini ilk ona koymuşlar.Hollanda ligi Belçika ligini 100 e katlar ama listede yok. 19 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Biraz saçma olmuş, Türkiye liginin süperinden amatörüne kadar soruşturma yemesi gerekirken ilk 10’a girmesi.. :) 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizin Gibi Boş 4 1 Yanıtla
  • furkan çetin:
    türkiye isim hakkını bile satmış birde fabrikalar satıldı diyorlar :D 1 1 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    Bu oylama ile alınan istatistikler türkler kalabalık ırk yoksa bizim lig ilk 20 ye giremez 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede - Son Dakika
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