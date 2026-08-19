Dünyanın en iyileri arasındaydı! Kanında kokain çıktı

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'nın (ITIA) kararının ardından Kyrgios, hatasını kabul ederek özür diledi. 31 yaşındaki tenisçi, "Büyük bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Kendimden utanıyorum" ifadelerini kullandı. Kyrgios, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların kendisini fiziksel ve zihinsel olarak zorladığını da belirtti.

TENİS ORGANİZASYONLARINDAN MEN EDİLDİ

Geçici men süresince Kyrgios; ATP, Grand Slam ve ulusal federasyonların düzenlediği organizasyonlarda oynayamayacak, antrenörlük yapamayacak ve etkinliklere katılamayacak. Kariyerinde dünya 13 numarasına kadar yükselen Kyrgios, 2022 Wimbledon'da finale çıkmıştı.