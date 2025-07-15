Dünyanın En Yaşlı Maratoncusunu Kaybettik - Son Dakika
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Spor

Dünyanın En Yaşlı Maratoncusunu Kaybettik

15.07.2025 14:47
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114 yaşındaki Fauja Singh, karşıdan karşıya geçerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu düşünülen Hint asıllı Büyük Britanyalı Fauja Singh, 114 yaşında yaşamını yitirdi.

Olimpiyat oyunlarının internet sitesinde yer alan haberde, dünyaya geldiği Hindistan'ın Beas Pind kasabasındaki bir yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Singh'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Fiziksel zayıflığı nedeniyle 5 yaşına kadar yürüyemeyen 1911 doğumlu Singh, ilk maratonuna 89 yaşındayken 2000 yılında Londra'da katılmıştı.

"Sarıklı kasırga" lakaplı Singh, Londra'nın yanı sıra Toronto, New York, Hong Kong ve Mumbai gibi şehirlerde de yarışmıştı.

Singh, 2011'de katıldığı Toronto Maratonu'nu 8 saatin üstünde süreyle bitirerek 100 yaşındayken bir maraton koşusu tamamlayan ilk sporcu olmuştu.

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda meşale taşıyan isimler arasında yer alan Singh, 2013 yılında Hong Kong'da katıldığı 10 kilometre yarışının ardından kariyerine son vermişti.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

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