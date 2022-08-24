Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler

Dünyanın en zor rally raid yarışlarından biri olan Transanatolia'da yarışan sporcular kilometrelerce yol kat ederek Sivas'ın Şarkışla ve Gemerek ilçelerinden geçtiler.

Dünyanın en büyük ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olan Transanatolia, 20 Ağustos tarihinde EXPO Antakya alanında başlamıştı. TransAnatolia'ya motosiklet, quad, SSV, otomobil ve kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışmacı katıldı. Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'ın Şarkışla ve Gemerek ilçelerinden de geçen sporcular renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar heyecanla izledi

TransAnatolia yarışında güzergahın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinden geçmesi üzerine çocuklar start alanına gelerek yarışmacılarla fotoğraf çektirip motorları inceledi.

Hatay'da başlayan Dünyanın en zor rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 16 il sınırından geçilerek 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek. - SİVAS