Dursun Özbek Başkanlık Seçimi İçin Listesini Teslim Etti
Dursun Özbek Başkanlık Seçimi İçin Listesini Teslim Etti

05.05.2026 18:33
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 16-23 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul, 16-23 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Seçimde yeniden aday olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, listesini divan kuruluna teslim etti.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 16-23 Mayıs 2026'da yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Sn. Dursun Aydın Özbek (6602) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmiştir" denildi.

Dursun Özbek'in Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu'nda görev yapacak üyelerin listesi şu şekilde:

Başkan Adayı: Dursun Aydın Özbek

Yönetim Kurulu (Asil): Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim Kurulu (Yedek): Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim Kurulu (Asil): Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Halil Cem Burnaz, Nazımcan Angın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil Kurulu (Yedek): Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin Kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder (H), Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk (H)

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu (H), Sencer Seren (H), Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın - İSTANBUL

Kaynak: İHA

