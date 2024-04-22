Spor

- Dursun Özbek: "Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek:

"Galatasaray olarak imza vermeyi düşünmüyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmesinin Kulüpler Birliği tarafından yapılan kamuoyu bildirisi sebebiyle olumsuz sonuçlandığını ve TFF'nin seçim tarihini değiştirmediğini söyledi. Başkan Özbek, Galatasaray olarak imza vermeyi de düşünmediklerini belirtti.

Kulüpler Birliği'nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantıda heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da eşlik etti. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, müzakere kararı alınmasına rağmen Kulüpler Birliği'nin 3 başkanla görüşerek yayımladığı kamuoyu bildirisinin süreci olumsuz etkilediğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de seçim için daha önceden belirlenen 18 Temmuz tarihinde hem fikir olduğunu dile getirdi.

Başkan Dursun Özbek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Vakfı Birliği olarak yaptığımız toplantılarda önce erken seçim yapılmasını ve federasyonun değişmesini istemiştik. Bu düşüncemizi imza toplamak suretiyle icraata geçirme düşüncemiz oldu. Federasyonu erken seçime götürmek için böyle bir ortak karar aldık. Sonrasında federasyon bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da erken seçim yapılacağını deklare etti. Böylece imza toplama işi de amacına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'nde yapılan son toplantıda, imza toplanarak bu işi yapmaktansa görüşme suretiyle bunu çözebilirsek çok daha şık olacağını söyledim. Çünkü imza toplama işinde Kulüpler Birliği bölünüyor. İmza toplamak yerine istişare ederek bu durumu çözüme kavuşturmak istedik. Bir taraf da bu işi imza toplayarak halledilmesi gerektiğini söyledi. Ben, imza toplanarak bir şeyleri çözmeye çalışmanın Kulüpler Birliği ve Türk futboluna yararının olmadığını dile getirdim. En son yapılan toplantıda öncelikle müzakere yoluyla hareket edileceği yönünde bir karar alındı. Benden de kurulan bu heyete başkanlık etmem istendi. Federasyon da müzakere için bugüne randevu verdi. Fakat istenmeyen bir olay yaşandı. Cuma akşamı saat 22.00 gibi Kulüpler Birliği Vakfı, sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklaması yapıldı. Zaten Galatasaray da olmak üzere birçok kulübün bu açıklamayı okumak için vakti olmadı. Daha sonra ben, genel sekreteri aradım. Genel bir görüş bildirilmediğini sadece 3 kulübün görüş bildirdiğini söyledim. Bu şekilde olunca ok yaydan çıkmış oldu. ve kamuoyu açıklaması futbol camiasına düştü. Bazı arkadaşlar gelmedi ama neticede ben, Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için yapılan bir hareket, konulan bu bildiriyle bence sabote edilir hale geldi. İçeride konuştuğumuzda da bize söylenen; biz uzlaşma yoluna giderken siz Kulüpler Birliği olarak bir bildiri yayımlıyorsunuz' dendi. Kısa bir görüşme oldu. Dolayısıyla ben, konulan bu bildirinin amaca uygun olmadığını düşünüyorum. Camiaları birleştirmek, kulüpleri birleştirmek yönünde yapılan hareket, bu suretle amaçsız kaldı. Federasyon, 18 Temmuz'da yapılması gereken seçimin tarihini değiştirmek niyetinde olmadıklarını söyledi. Başkan Mehmet Büyükekşi, aday olup olmayacağı yönünde görüş bildirmedi."

"Galatasaray olarak imza vermeyi düşünmüyoruz"

İmza toplanarak seçim zamanına olumlu bir etki yapılamayacağını belirten Özbek, "Biz Galatasaray olarak imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza versek ne oluyor diye baktığımız zaman, gereken imzaların toplanması sonucunda dahi seçim haziran ayının sonu veya temmuz ayının başından önce yapılmayacak. Prosedür ve statü gereği durum oraya kadar gidiyor. Yapılan istişarelerde bu tarihin daha erkene çekileceği belliyken, imza toplayarak gidilecek hedeften daha iyi bir sonuca ulaşabilecekken neden bu duruma geldi. Biraz bu durumu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Artık imza toplansa da toplanmasa da netice fark etmiyor. Bizim için seçimin 18 Temmuz'da veya haziran ayının sonunda yapılması fark etmiyor. Yeterli imza toplanınca ne oluyor? Başkan Büyükekşi kendisi de telaffuz etti. Biz bu duruma hazırlıklıydık fakat yayımlanan kamuoyu bildirisi şık olmadı, müzakerelerin önünü kesmiştir' dedi. Haziran başı gibi yapılması planlanan seçimin, hiç anlamı olmayan bir davranış biçimiyle ortadan kaybolduğunu görüyorum. Kulüpler Birliği'nin bundan sonra koyacağı bildirileri bir mutabakat ile yapmasında fayda var. Kendi başına hareket etmesi bazı şeylere zarar vermiştir" diye konuştu.

"Çok adaylı bir seçim olması gerekiyor"

Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olması durumunda Kulüpler Birliği'nin kendisine destek verilmeyeceği hakkında ise Başkan Özbek, "Hayır öyle bir şey yok. Adaylar bir ortaya çıksın. Tabii kulüpler, Türk futbolunu en iyi yönetecek isim için kendi iradelerini kullanırlar. Seçime yaklaşık 3 aylık bir süre var. Bu sürede yeni adaylar ortaya çıkması lazım. Çok adaylı bir seçim olması gerekiyor. Süreç nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz" dedi. Kulüpler Birliği'nde de bir isim konuşulmadı. Galatasaray olarak da bizim işaret ettiğimiz bir aday yok" şeklinde konuştu.

Özbek, toplantıyla alakalı olarak Kulüpler Birliği ile görüşmediğini söyleyerek şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Burada yapılan toplantıyla alakalı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç veya başka bir isimle istişare için konuşmadım. Bu konuda Kulüpler Birliği yeniden bir araya gelebilir. Eğer seçim daha erkene çekilmek isteniyordu ise, Türk futboluna fayda sağlanacaktı ise bu fırsat kaçmıştır. Futbol ailesine hizmet etmenin özellikleri vardır. Bu konuda da bu çerçevede hareket etmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır."