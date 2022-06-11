Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var" - Son Dakika
Üye Girişi

Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var"

11.06.2022 23:49
Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var"

- Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var" Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray'da yapmak istediğim projelerim vardı.

- Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var"

İSTANBUL - Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray'da yapmak istediğim projelerim vardı. Galatasaray'a getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Seçimin ardından Galatasaray Lisesi'nden ayrılan Özbek, kutlama için eşi ve ekibiyle birlikte Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'ne gitti. Derneğe girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray'da yapmak istediğim projelerim vardı. Galatasaray'a getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Onun için genel kurul üyelerime çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiler. Ben bundan sonra onlar için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek: Galatasaray'a getirmek istediğim barış var
Dursun Özbek: Galatasaray'a getirmek istediğim barış var

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var
Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: 'Galatasaray'a getirmek istediğim barış var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 23:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek: "Galatasaray'a getirmek istediğim barış var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement